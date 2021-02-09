Первая арабская межпланетная миссия вышла на орбиту Марса

Арабская межпланетная станция «Аль-Амаль» вышла на орбиту Марса. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.

Телеканал называет это событие «первым успехом арабов в космосе».

Зонд «Аль-Амаль» был выведен в космос в июле прошлого года на борту японской ракеты-носителя H-IIA, стартовавшей с космодрома на японском острове Танэгасима. Эта межпланетная станция была полностью разработана и собрана специалистами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

ОАЭ стали пятой страной после США, России, ЕС и Индии, достигнувшей четвертой планеты Солнечной системы. После прибытия «Аль-Амаль» займется изучением атмосферы Марса. Зонд будет выведен на особую эллиптическую орбиту, которая позволит ему отслеживать то, как меняется климат планеты по мере смены сезонов года и во время крупных пылевых бурь.