Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия

Президент США Джо Байден призвал в воскресенье Конгресс ужесточить законы об оружии, в том числе введя запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием. Соответствующее заявление американский лидер распространил в годовщину инцидента со стрельбой в старшей школе в городе Паркленд (штат Флорида) в 2018 году, в результате которой погибли 17 человек.

«Сегодня я призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на наших улицах боевое оружие», — заявил Байден. «Пришло время действовать», — добавил он.

Ранее демократ обещал в случае избрания президентом страны добиться полного запрета на владение штурмовым огнестрельным оружием. При этом он высказывался против принудительной конфискации такого оружия у владельцев в США, а вместо этого предложил «национальную программу выкупа».