Объемы ипотечного кредитования в Украине выросли на треть

По итогам 2020 года украинские банки выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн — это на 36% больше по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщает НБУ со ссылкой на результаты опросов банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению в ноябре и декабре 2020 года

Отмечается, что в декабре 2020 года банки выдали 743 ипотечных кредита на общую сумму 521 млн грн.

«Почти 88% новых сделок (3,3 млрд грн) за 2020 год заключили пять банков. Также в прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2019 году он составлял около 516 тыс грн, то в 2020 году — 663 тыс грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2020 году составил 682 тыс грн, вторичной — 660 тыс грн», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования.

«Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в 2020 году составила около 85% по объему от всех новых выдач. В течение 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась. Согласно данным банков, в декабре 2020 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14% (в декабре 2019 года — 20,6%), на первичном — 16,9% (в декабре 2019 года — 21,5%). В то же время в 2020 году около 38% ипотеки по сумме заключены с фиксированной процентной ставкой (в 2019 году — более 70% новой ипотеки)», — добавили в НБУ.

В региональном разрезе наибольше ипотечных кредитов в 2020 году выдано в Киеве — 1,5 тыс договоров на общую сумму 1,4 млрд грн (37% от общей суммы).

После Киева больше всего ипотечных договоров в 2020 году заключено в Киевской области — 646 договоров на общую сумму 605 млн грн (16% от общей суммы), в Харьковской области — 617 договоров на общую сумму почти 296 млн грн (8% от общей суммы), во Львовской области — 345 договоров на общую сумму 240 млн грн и в Днепропетровской области — 388 договоров на общую сумму 192,6 млн грн.