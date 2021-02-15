Банки сейчас выдают населению кредиты под 35% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2021 года в национальной валюте составляли 34,8% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки выросли на 1,1 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,1 п.п. до 6,3% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий за январь выросли с 8,5% до 8,7% годовых, по валютным снизились с 5,2% до 4,4% годовых.
Кредитный портфель банков за январь 2021 год вырос на 0,1% до 949 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 0,5% до 198 млрд грн, предприятий вырос на 0,2% до 739 млрд грн.
Напомним, учетная ставка НБУ в 2020 году снизилась с 13,5% до 6,0%.
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