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Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

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Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт.

Как передает Укринформ, такое решение правительство приняло на заседании.

«Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств... непосредственно в торговом помещении предприятия. То есть, юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои денежные и временные ресурсы при осуществлении процедуры государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, который осуществляет продажу (транспортного средства — ред.)», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также во время заседания правительства был представлен видеоролик об основных нововведениях этого постановления.

В частности, в МВД предложили, чтобы гражданин выбрал авто и сразу регистрировал его в салоне. Администратор сервисного центра МВД должен подтвердить все онлайн. В салоне гражданин сможет получать и свидетельство, и выбранные номерные знаки.

В то же время, в приложении к документу уточняется, что субъекты хозяйствования, которые изъявили желание принять участие в госрегистрации новых транспортных средств, будут подавать заявление в Главный сервисный центр МВД.

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Постановление установило также, что такие субъекты хозяйствования будут осуществлять и печать и выдачу владельцу ТС или уполномоченному представителю свидетельства о регистрации ТС, выдачу номерных знаков на основании оформленного решения сервисного центра МВД о госрегистрации ТС; выдачу владельцу ТС или уполномоченному представителю должным образом оформленного решения сервисного центра МВД об отказе в осуществлении госрегистрации ТС с указанием основания (оснований) для такого отказа.

Также субъекты хозяйствования, которые заключили с Главным сервисным центром МВД соответствующий договор, обеспечиваются бланками свидетельства о регистрации ТС и номерными знаками в порядке, установленном МВД.

МВД, автосалон
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