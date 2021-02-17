Украинцам разрешили регистрировать новые автомобили прямо в салонах

Правительство поддержало постановление, которым вводится регистрация новых авто прямо в автосалонах, чтобы человек сразу мог получить номерные знаки и техпаспорт.
Как передает Укринформ, такое решение правительство приняло на заседании.
«Принятие постановления позволит осуществлять государственную регистрацию новых транспортных средств... непосредственно в торговом помещении предприятия. То есть, юридическое лицо и граждане, которые приобрели транспортные средства, смогут сэкономить свои денежные и временные ресурсы при осуществлении процедуры государственной регистрации транспортных средств и получить регистрационные документы и номерные знаки непосредственно в помещении автосалона, который осуществляет продажу (транспортного средства — ред.)», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также во время заседания правительства был представлен видеоролик об основных нововведениях этого постановления.
В частности, в МВД предложили, чтобы гражданин выбрал авто и сразу регистрировал его в салоне. Администратор сервисного центра МВД должен подтвердить все онлайн. В салоне гражданин сможет получать и свидетельство, и выбранные номерные знаки.
В то же время, в приложении к документу уточняется, что субъекты хозяйствования, которые изъявили желание принять участие в госрегистрации новых транспортных средств, будут подавать заявление в Главный сервисный центр МВД.
Постановление установило также, что такие субъекты хозяйствования будут осуществлять и печать и выдачу владельцу ТС или уполномоченному представителю свидетельства о регистрации ТС, выдачу номерных знаков на основании оформленного решения сервисного центра МВД о госрегистрации ТС; выдачу владельцу ТС или уполномоченному представителю должным образом оформленного решения сервисного центра МВД об отказе в осуществлении госрегистрации ТС с указанием основания (оснований) для такого отказа.
Также субъекты хозяйствования, которые заключили с Главным сервисным центром МВД соответствующий договор, обеспечиваются бланками свидетельства о регистрации ТС и номерными знаками в порядке, установленном МВД.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016