Регулятор заметил пропаганду и необъективность на канале Порошенко

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отмечает наличие в эфире телеканала «Прямой» (с 18 февраля 2021 года принадлежит сопредседателю парламентской фракции «Европейская солидарность», пятому президенту Украины (2014-2019) Петру Порошенко), проблем с объективностью и пропаганды.

«Их проблема — „однопартийность“ речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимьюк в интервью интернет-изданию «Новое время», опубликованном в понедельник.

По ее словам, у «Прямого» есть предупреждение от Нацсовета за нецензурные выражения в эфире.

Как сообщалось, в июне 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил послекарантинную проверку телеканалу «Прямой» за ненормативные высказывания ведущего программы «Эхо Украины» Матвея Ганапольского, которые прозвучали в эфире телеканала 1, 2 и 3 мая.

В производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску «Прямого» об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось «посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского».

По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.

Как сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», 18 февраля 2021 года Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.