Регулятор заметил пропаганду и необъективность на канале Порошенко

Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк отмечает наличие в эфире телеканала «Прямой» (с 18 февраля 2021 года принадлежит сопредседателю парламентской фракции «Европейская солидарность», пятому президенту Украины (2014-2019) Петру Порошенко), проблем с объективностью и пропаганды.
«Их проблема — „однопартийность“ речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимьюк в интервью интернет-изданию «Новое время», опубликованном в понедельник.
По ее словам, у «Прямого» есть предупреждение от Нацсовета за нецензурные выражения в эфире.
Как сообщалось, в июне 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил послекарантинную проверку телеканалу «Прямой» за ненормативные высказывания ведущего программы «Эхо Украины» Матвея Ганапольского, которые прозвучали в эфире телеканала 1, 2 и 3 мая.
В производстве Окружного админсуда Киева уже находится дело по иску «Прямого» об обжаловании решения Нацсовета от 9 января 2020 года о внеплановой проверке.
Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания 9 января 2020 года назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» из-за высказывания ведущего, в котором якобы содержалось «посягательство на честь и достоинство президента Украины Владимира Зеленского».
По мнению Нацсовета, речь идет не только о словах телеведущего Сергея Пояркова, но и о содержании всей передачи в целом, в которой не были установлены общепринятые этические рамки.
Как сообщается на сайте партии «Европейская солидарность», 18 февраля 2021 года Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016