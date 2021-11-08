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Порошенко объединил свои телеканалы в «независимый» холдинг

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Порошенко объединил свои телеканалы в «независимый» холдинг

Телеканалы «Пятый» и «Прямой» объединились в медиахолдинг «Вільні медіа», которому были переданы 100% корпоративных прав телеканалов, сообщает «Прямой».

«В прошлую пятницу мы создали новый медиа-холдинг, который будет называться „Вільні медіа“. Собственниками холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива тех медиа, которые будут в этом холдинге. Таким образом, трудовые коллективы являются самым крупным акционером. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам», — рассказал в эфире телеканала ведущий Матвей Ганопольский.

Напомним, что оба названные телеканала связывают с бизнесменом и политиком Петром Порошенко.

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Как сообщалось, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

Петр Порошенко, 5 канал, Прямой, Свободные медиа
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