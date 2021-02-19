Под председательством Великобритании проходит виртуальный саммит G7

Встреча лидеров государств Группы семи (G7) началась в пятницу в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира.

Встреча началась в 16:00 по Киеву. Как ожидается, она продлится около двух часов.

Этот саммит — первый с апреля 2020 года. Участие в нем принимают премьер-министры Великобритании, Италии — Марио Драги, Канады — Джастин Трюдо, Японии — Ёсихидэ Суга, президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, представители Евросоюза — глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для лидеров трех стран — Италии, США и Японии — а также для руководства Евросоюза это первая встреча в этом формате.

Как сообщили в канцелярии главы британского правительства в преддверии заседания, которое пройдет в закрытом режиме, основной темой дискуссий станет выработка объединенного глобального подхода к пандемиям, «при котором будет положен конец националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус».

Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита «семерки» во французском Биаррице. Он состоялся 24-26 августа 2019 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге тогдашний президент США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.