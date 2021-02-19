КМИС и Социс дают партии Порошенко первое место

Шесть партий — «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Слуга народа», «Батькивщина», «Сила и честь», «Украинская стратегия Гройсмана» — преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

Таковы результаты общенационального исследования, совместно проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром «Социс» 11-16 февраля 2021 года и представленного на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Согласно результатам исследования, рейтинг партий в Украине возглавляет «Европейская солидарность», за которую проголосовало бы 19,2% респондентов, кто намерен пойти на выборы и определился с предпочтениями. За ОПЗЖ отдали бы голоса 17,8% определившихся, за «Слугу народа» — 17,6%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 11,4%, за партию «Сила и честь» — 8,5%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3%.

Высокие шансы на прохождение в парламент сохраняет Радикальная партия Олега Ляшко за которую проголосовали бы 4,8% определившихся. За Всеукраинское объединение «Свобода» намерены проголосовать 3,4% определившихся респондентов, за Партию Шария — 2,9%, «Голос» — 2,8%, партию «За майбутне» — 2,7%. Уровень поддержки остальных партий — менее 1% определившихся с выбором украинцев у каждой.

Кроме того, 8,5% из общего количества опрошенных не определились с выбором или затруднились с ответом, 10,4% не хотят поддерживать какую-либо партию, а 2,6% не намерены принимать участие в выборах.

Социологическое исследование проводилось центрами «Социс» и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.