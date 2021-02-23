Монголия начала вакцинацию населения от коронавируса

Массовая вакцинация населения началась во вторник в Монголии, первым привился премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ.
«С сегодняшнего дня в стране начинается массовая вакцинация населения. ...Премьер Оюун-Эрдэнэ первым в стране привился вакциной AstraZeneca во 2-й центральной государственной клинике», — говорится в материале.
В сообщении сказано, что «в ходе вакцинации прививку от коронавируса получат все граждане, начиная с 16-18 летнего возраста». Также отмечается, что вакцинация детей пока не предусмотрена, «так как эта работа находится на этапе исследования».
Как передает агентство, к июлю Монголия планирует провести масштабную иммунизацию около 2 млн взрослых граждан. При этом «в первую очередь будут привиты служащие, которые работают в ситуациях повышенного риска заражения COVID-19».
Монгольское правительство уже подготовило складские помещения и специализированное оборудование, необходимые для хранения импортных вакцин. Для всеобщей вакцинации граждан Монголия будет использовать четыре вакцины — российскую «Спутник V», вакцину китайской компании Sinopharm, компании Pfizer, а также AstraZeneca.
По официальным данным от 17 февраля, общее число заразившихся в Монголии достигло 2 444, население страны составляет 3,3 млн жителей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016