Минздрав поменял правила смешивания вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения по рекомендации экспертов Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) изменило схемы применения вакцин от COVID-19 и разрешило применять векторные и мРНК-вакцины после вакцины CoronaVac.

Как сообщили в Минздраве, теперь вакцину CoronaVac можно сочетать с векторными вакцинацми (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer).

Кроме того, после Moderna или Pfizer можно будет использовать вакцину AstraZeneca.

Минимальный интервал между дозами — 28 дней.

При этом беременным, получившим первую дозу вакцины CoronaVac до беременности, для второй дозы предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna.