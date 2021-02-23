Из-за коронавируса в Буковеле закрывают рестораны

Для предотвращения стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте Буковель закроют заведения общественного питания, усилят масочный режим и меры социального дистанциирования, сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА).
«В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростом лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей», — подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.
Отмечается, что причиной резкого возрастания количества случаев инфицирования коронавирусом на Прикарпатье является «тесное общение, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции».
Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, ОГА определила основные ограничения, которые должны действовать на территории Буковеля во время карантина, среди них: закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе; создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима; широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.
Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.
По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.
Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Его сооружение полностью закончилось 22 февраля.
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