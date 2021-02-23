Немецкий страховщик покинул проект «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций

Немецкая компания Munich Re Syndicate вышла из соглашений по сотрудничеству с проектом «Северный поток — 2». Информацию об этом во вторник СМИ подтвердил представитель головной компании Munich Re.
«Можем подтвердить, что контрактные отношения между „Северным потоком — 2“ и нашей дочерней фирмой Munich Re Syndicate Ltd были закончены, — сказал представитель. — К сожалению, мы не можем дать комментарий относительно причин». Подробностей он не привел.
Ранее агентство Reuters сообщило, что дочернее предприятие перестраховочной компании Munich RE перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за угрозы введения санкций со стороны США.
«Munich Re Syndicate уведомила о прекращении страхования «Северного потока — 2», — заявила агентству представитель компании, не сообщив другие подробности.
Швейцарская компания Zurich Insurance Group также прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2».
США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников «Северного потока — 2». Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки через санкции» и «О защите европейской энергетической безопасности».
Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, свыше 15 юридических лиц «добросовестно прилагали усилия для того, чтобы свернуть деятельность», связанную со строительством газопровода.
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