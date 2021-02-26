Первые 7 банков подписали соглашения об участии в программе «Доступная ипотека 7%»

Первые семь банков подписали соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы «Доступная ипотека 7%», это — государственные ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк, а также коммерческие «Глобус», Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

«На сегодня готовы подписать договоры семь банков... В ближайшее время к программе присоединятся и другие», — сказал министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-брифинга перед подписанием соглашения в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, программа «Доступная ипотека» предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок — 20 лет, минимальный первый взнос — 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка — 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи из 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.