Глава Минфина не видит причин для роста курса доллара

Министерство финансов не видит предпосылок для достижения отметки 30 гривен за доллар, но в то же время не видит инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.

Об этом в интервью Фокусу сказал министр финансов Сергей Марченко.

«Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», — сказал Марченко.

По его словам, стране нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке.