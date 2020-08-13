Глава Минфина не видит причин для роста курса доллара

Министерство финансов не видит предпосылок для достижения отметки 30 гривен за доллар, но в то же время не видит инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении.
Об этом в интервью Фокусу сказал министр финансов Сергей Марченко.
«Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», — сказал Марченко.
По его словам, стране нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность. Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке.
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