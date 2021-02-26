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Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer

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Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer

Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.

Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская в Telegram.

«Герои среди нас. Только что Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину», — написала она.

Она отметила, что проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины.

По ее словам, вакцина от коронавируса будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.

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Напомним, 23 февраля в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины Novavax в Украину. Ожидается поставка еще 10 млн вакцин.

Израиль, Pfizer
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Пятница, 26 февраля 2021
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