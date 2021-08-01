Израиль утилизирует около 80 тысяч доз вакцины Pfizer

Израиль намеревается утилизировать около 80 тысяч доз вакцин против коронавируса, срок годности которых истек в полночь 1 августа.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
Стоимость вакцин Pfizer-BioNTech составила 1,8 миллиона долларов.
Согласно источникам, сообщившим, что Pfizer отказалась продлить срок годности, Израиль ранее не выбрасывал такое большое количество вакцин во время пандемии.
«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.
Истечение срока действия доз наступило на следующий день после того, как Израиль начал вакцинацию людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне возобновления инфекций.
Как напоминает издание, в начале июля Израиль отправил Южной Корее около 700 тысяч доз вакцины, срок действия которых заканчивался. В рамках соглашения Сеул отправит свежие вакцины в конце этого года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016