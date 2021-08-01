Израиль утилизирует около 80 тысяч доз вакцины Pfizer

Израиль намеревается утилизировать около 80 тысяч доз вакцин против коронавируса, срок годности которых истек в полночь 1 августа.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Стоимость вакцин Pfizer-BioNTech составила 1,8 миллиона долларов.

Согласно источникам, сообщившим, что Pfizer отказалась продлить срок годности, Израиль ранее не выбрасывал такое большое количество вакцин во время пандемии.

«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Истечение срока действия доз наступило на следующий день после того, как Израиль начал вакцинацию людей старше 60 лет третьей дозой вакцины на фоне возобновления инфекций.

Как напоминает издание, в начале июля Израиль отправил Южной Корее около 700 тысяч доз вакцины, срок действия которых заканчивался. В рамках соглашения Сеул отправит свежие вакцины в конце этого года.