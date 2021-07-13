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Израиль начнет делать третью дозу вакцины Pfizer

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Израиль начнет делать третью дозу вакцины Pfizer

С этой недели Израиль начал предлагать третью дозу вакцины производства BioNTech/Pfizer от COVID-19 взрослым гражданам с особо уязвимым иммунитетом, став первой страной в мире, где сделаны такие рекомендации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля. Власти США и европейских государств пока обсуждают целесообразность третьей дозы для эффективной борьбы с агрессивным «дельта-вариантом».

Израилю удалось успешно справиться с первыми двумя волнами заболеваемости и провести одну из самых эффективных в мире кампаний вакцинации. На данный момент в стране полностью вакцинированы 5 млн из 9 млн граждан. Однако с появлением штамма «дельта» ситуация вновь обострилась: число ежедневных случаев заболевания стало превышать 400. В заявлении Министерства здравоохранения Израиля отмечается, что, учитывая ситуацию, третья доза вакцины будет вводиться взрослым гражданам с тяжелым иммунодефицитом, либо перенесшим недавно трансплантацию органов, либо входящим в группу риска по заражению коронавирусом.

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Сами производители вакцины, компании BioNTech и Pfizer, в конце прошлой недели заявили, что третья доза «потенциально способна сохранить наивысший уровень защиты против всех известных на данный момент вариантов, включая „дельту“».

Израиль, Pfizer
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