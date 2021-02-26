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СМИ узнали об убытках и нехватке капитала у Telegram

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СМИ узнали об убытках и нехватке капитала у Telegram

Telegram постоянно терпит убытки, группе не хватает капитала, а активы не покрывают обязательства. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность группы за 2018–2020 годы сообщил VTimes.

По его информации, Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более $600 млн. Для этого, как сообщали ранее СМИ, владеющая месенджером компания Telegram Group Inc. планирует привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов, а команда мессенджера обещает набор проектов по монетизации Telegram, говорится в статье.

Документы, в которых описаны проблемы, планы и финансовые показатели Telegram, команда мессенджера направила потенциальным покупателям облигаций в конце 2020 года. Их подлинность и актуальность VTimes подтвердил один из получателей рассылки.

В документах говорится, что 2018 и 2019 годы Telegram закончил с убытками $172,7 млн и $150,9 млн соответственно. Обязательства превышали активы — на $245 млн и $418 млн. За первую половину 2020 года компании не удалось разрешить проблему: сохранился дефицит в $172 млн.

За 2,5 года, которые охватывает отчетность, группа не получала доход от операционной деятельности. В то же время в первом полугодии 2020 года она получила прибыль в размере $151,3 млн — помог разовый доход $303 млн в результате переоценки задолженностей перед инвесторами, говорится в документе.

Большую часть средств от размещения облигаций Telegram планирует направить на покрытие долгов перед инвесторами — на это может пойти $684 млн, следует из презентации компании.

Всего после провала блокчейн-проекта TON Telegram должен был вернуть $1,75 млрд 175 инвесторам. По данным на декабрь, компания вернула инвесторам $770 млн, еще около $443 млн рефинансировала в кредиты, а по $6 млн пока не рассчиталась. Все займы ей нужно оплатить до 30 апреля.

С учетом того, что Telegram пообещала вернуть инвесторам, которые согласились рефинансировать инвестиции в TON в кредиты по 110% от их вложений, общая сумма долга на середину 2020 года составила около $626 млн, подсчитал VTimes.

Средства, оставшиеся после погашения долгов, компания планирует распределить следующим образом: 35% вложить в собственные серверы и сетевое оборудование, 25% потратить на верификацию пользователей (компания отправляет каждому пользователю при регистрации СМС-сообщение, чтобы убедиться в актуальности его номера), по 15% — на вознаграждение сотрудникам и на аренду места в центрах обработки данных, по 5% — на интернет-провайдеров и техподдержку.

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Telegram планирует разместить облигации со сроком погашения в 2026 году и номиналом не менее $200 тыс. на международном рынке Лондонской фондовой биржи. Эмитентом выступит головная структура — Telegram Group Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Если Telegram проведет IPO, держатели бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения, подтвердил VTimes информацию, полученную ранее СМИ.

Погашать облигации Telegram планирует за счет монетизации мессенджера, где основным станет заработок на рекламе. Помимо этого, Telegram планирует продавать платные стикеры, внедрять в чаты игры, создавать дополнительные сервисы для корпоративных клиентов и организовать платформу для продаж.

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