Банки выдали первые ипотечные кредиты под 7%

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%».
Подписание договоров состоялось во время форума «Украина 30».
По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, первые договоры подписали семьи Лапченко и Максимюк — кредиты выдали «ОТП Банк» и «Укргазбанк».
«Хочу поздравить счастливых обладателей квартир. Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
В Минфине добавили, что сейчас в программе участвуют 7 банков, до конца текущей недели, количество банков, участвующих в программе, может быть расширено до 25.
«Минфин выполнил свое обещание: запланированный запуск программы на март состоялся именно 1 марта 2021 года. Сегодня мы сделали первый шаг на пути реализации общей стратегии восстановления ипотечного рынка в Украине», — отметил Юрий Драганчук.
Напомним, в Минфине планируют в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.
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