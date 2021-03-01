Банки выдали первые ипотечные кредиты под 7%

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%».

Подписание договоров состоялось во время форума «Украина 30».

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, первые договоры подписали семьи Лапченко и Максимюк — кредиты выдали «ОТП Банк» и «Укргазбанк».

«Хочу поздравить счастливых обладателей квартир. Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине добавили, что сейчас в программе участвуют 7 банков, до конца текущей недели, количество банков, участвующих в программе, может быть расширено до 25.

«Минфин выполнил свое обещание: запланированный запуск программы на март состоялся именно 1 марта 2021 года. Сегодня мы сделали первый шаг на пути реализации общей стратегии восстановления ипотечного рынка в Украине», — отметил Юрий Драганчук.

Напомним, в Минфине планируют в рамках программы «Доступная ипотека под 7%» выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.