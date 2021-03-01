Рада хочет заслушать Степанова по поводу вакцинации

Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по вакцинации в Украине. Нардепы предлагают пригласить его на час вопросов к правительству в ВР.

Об этом она сказала в ходе заседания согласительного совета парламента.

«Требую немедленного отчета Степанова на часе вопросов к правительству», — подчеркнула замглавы Рады.

По ее словам, Степанов должен ответить по поводу эффективности привезенной вакцины.

«Закупалась ли вакцина напрямую или через посредников. Министр должен озвучить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах... Но такими темпами, как дальше она проходит (вакцинация — ред.), мне кажется, если не изменить реальное состояние вакцинации, она будет полностью провалена», — сказала нардеп.

Кроме того, первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что политсила также настаивает на заслушивании Степанова на часе вопросов к правительству.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Сейчас Украина уже имеет контракты на 30 миллионов доз вакцин.

Отметим, массовая вакцинация в стране началась 24 февраля. В Украину пока поступили 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield, очередная партия ожидается в начале марта.