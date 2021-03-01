Швейцария скоро разморозит активы Януковича в этой стране

В посольстве Швейцарии напомнили о том, что активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения могут быть замороженными только 10 лет. Уже с момента заморозки средств прошло семь лет.

«Семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремился избежать риска присвоение украинских государственных средств», — сообщил посольство в Twitter.

В дипведомстве отметили, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

«Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами», — говорится в сообщении.

Швейцария заморозила активы Януковича и его приближенных в 2014 году. Тогда стоимость имущества достигала 193 млн долларов. В феврале 2014 власти опубликовали список из 20 человек, чьи средства были заморожены в банках страны. В список кроме Януковича попали экс-премьер Николай Азаров и бывший генпрокурор Виктор Пшонка. Позже власти Швейцарии решили заморозить средства на счетах еще девяти бывших украинских чиновников и их родственников.

Напомним, 24 января 2019 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время, суд признал Януковича невиновным в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Янукович также является подозреваемым по делу об убийствах участников Майдана в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

Уже в этом году Януковичу заочно сообщили о подозрении в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.