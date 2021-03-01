Войти
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
официально
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Швейцария скоро разморозит активы Януковича в этой стране

313
Швейцария скоро разморозит активы Януковича в этой стране

В посольстве Швейцарии напомнили о том, что активы экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения могут быть замороженными только 10 лет. Уже с момента заморозки средств прошло семь лет.

«Семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремился избежать риска присвоение украинских государственных средств», — сообщил посольство в Twitter.

В дипведомстве отметили, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

«Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами», — говорится в сообщении.

Швейцария заморозила активы Януковича и его приближенных в 2014 году. Тогда стоимость имущества достигала 193 млн долларов. В феврале 2014 власти опубликовали список из 20 человек, чьи средства были заморожены в банках страны. В список кроме Януковича попали экс-премьер Николай Азаров и бывший генпрокурор Виктор Пшонка. Позже власти Швейцарии решили заморозить средства на счетах еще девяти бывших украинских чиновников и их родственников.

Напомним, 24 января 2019 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время, суд признал Януковича невиновным в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Читайте также: Facebook договорился с немецкими СМИ о выплатах за новости

Янукович также является подозреваемым по делу об убийствах участников Майдана в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

Уже в этом году Януковичу заочно сообщили о подозрении в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу Российской Федерации.

Виктор Янукович, Швейцария
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 1 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016