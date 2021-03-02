В Раде могут провести внеочередную сессию для увольнения Сытника

В Верховной Раде начали собирать подписи для проведения внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
«Народные депутаты начали сбор подписей на проведение внеочередной сессии для увольнения Сытника. Процесс координирует народный депутат Артем Дмитрук: именно он получил у Спикера подписные листы», — сообщил Шабунин.
Глава ЦПК считает, что подобные действия во время визита в Украину президента Европейского Совета — это сознательное разрушение отношений Украины с ЕС.
«Кстати, как раз завтра президент Евросовета Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет сносить последнего по политическим мотивам... И, да, я знаю, что Дмитрук — это группа Авакова (здесь привет всем уверовавшим в патриотизм последнего). Но без Зеленского и внеочередная сессия, и тем более такое голосование — просто невозможны», — добавил Шабунин.
Напомним, 15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект, который предусматривает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
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