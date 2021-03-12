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Рада занялась вопросом смещения Сытника, из-за которого Украина осталась без очередного транша МВФ, - СМИ

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Рада занялась вопросом смещения Сытника, из-за которого Украина осталась без очередного транша МВФ, - СМИ

Артём Сытник провалил работу НАБУ, узурприровал власть и инициировал ряд политических расправ, что привело к отказу МВФ в очередном транше кредита и началу процесса его отстранения с незаконно занимаемой должности директора Бюро. Речь об этом идёт в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ „ушёл“ и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA.

«Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ (да и о предназначении НАБУ в целом, видать) и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав. Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по „непониманию неугодным о шаткости их положения“, в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать», — говорится в публикации.

По мнению автора, именно провал борьбы с коррупцией главантикоррупционером стал причиной потери им поддержки Запада.

«Сейчас ситуация вокруг него накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу», — подчёркивает он.

Кроме того, именно действия А.Сытника стали причиной отказа МВФ в очередном транше кредита: «МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните — денег не видать вам — слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества», — говорится в статье.

Вместе с тем, украинская власть также отреагировала на демарш А.Сытника после решения КС о незаконности его назначения и нападки на замглавы ОПУ Олега Татарова.

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«В Раде в рекордные скоки — всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ — 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Кандидатуры на замену главантикоррупционера пока нет, но есть понимание необходимости сохранения НАБУ независимым. Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ — „филиал“ Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать», — подытожил автор.

Верховная Рада, Артем Сытник
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