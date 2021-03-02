СМИ сообщают о решении суда задержать Шария, на сайте МВД он объявлен в розыск

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера и лидера политической партии «Партия Шария» Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

По данным источника, решение суд вынес 25 февраля, обжалованию оно не подлежит.

На сайте МВД в разделе «Внимание, розыск!» появилась анкета Шария.

Как сообщалось, в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч.1 ст.111 «Государственная измена» и ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации «Партии Шария», сообщила пресс-служба СБУ.