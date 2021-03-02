Владимир Зеленский вакцинировался индийской вакциной

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался глава государства в зоне ООС вместе с военными.
«Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал глава государства в Twitter
Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о высокой эффективности данной вакцины.
«Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет», — сказал он на брифинге во вторник.
Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016