Владимир Зеленский вакцинировался индийской вакциной

Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Вакцинировался глава государства в зоне ООС вместе с военными.

«Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал глава государства в Twitter

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о высокой эффективности данной вакцины.

«Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет», — сказал он на брифинге во вторник.

Он напомнил, что в понедельник лично привился вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. При этом министр сообщил, что чувствует себя хорошо, какие-либо побочные эффекты от вакцинации у него отсутствуют.