Власти США получили информацию о подготовке атаки на Конгресс 4 марта

Полиция Капитолия получила информацию о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, уже врывались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения. Территорию охраняют военнослужащие Национальной гвардии США.