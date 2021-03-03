Власти США получили информацию о подготовке атаки на Конгресс 4 марта

Полиция Капитолия получила информацию о том, что некая вооруженная группа готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.
Других подробностей пока не приводится.
Напомним, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, уже врывались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.
После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения. Территорию охраняют военнослужащие Национальной гвардии США.
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