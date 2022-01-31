В день штурма Капитолия террористы могли взорвать машину Камалы Харрис

Автомобиль, в котором находилась избранная вице-президент США Камала Харрис, в день штурма Капитолия 6 января 2021 года проехал в нескольких метрах от самодельного взрывного устройства, оставленного вблизи штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии, где Харрис находилась около двух часов, прежде чем бомба была обнаружена. Об этом со ссылкой на источники сообщил в понедельник телеканал CNN.

В материале отмечается, что ранее не поступало никакой информации о длительности пребывания Харрис в штаб-квартире демократов в тот день, равно как и о том, что ее жизнь, возможно, подвергалась опасности. Последнее, указывает телеканал, является еще одним свидетельством того, что в системе обеспечения безопасности «видных политиков» страны явно имеются серьезные недоработки. Следствием последних, в частности, стало вторжение участников акций протеста 6 января в здание Конгресса, откуда тогда едва успели эвакуировать американских законодателей, включая спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (от штата Калифорния).

О местонахождении 6 января на тот момент избранного вице-президента долго ничего не сообщалось. Лишь в начале этого месяца, то есть год спустя, стало известно, что в тот день ее автокортеж в районе 11:30 по местному времени проследовал в вашингтонскую штаб-квартиру демократов. Позднее появились слухи о том, что «кто-то важный» был эвакуирован из здания Национального комитета Демократической партии через пару минут после того, как вблизи него было обнаружено взрывное устройство. Согласно уточненным данным, полученным телеканалом от сотрудника охраны Капитолия, «важная персона» была эвакуирована в 13:14, через семь минут после того, как полиция приступила к расследованию сообщения об обнаружении бомбы. Упомянутой «персоной» в итоге оказалась Харрис.

В Белом доме, передает CNN, отказались как-либо комментировать это сообщение. В офисе вице-президента соответствующий запрос телеканала адресовали Секретной службе, обеспечивающей охрану первых лиц государства, а там сослались на невозможность «обсуждения методов и средств защиты», исходя из необходимости «обеспечения безопасности при проведении операционных мероприятий».

Всего же в тот день в центре Вашингтона было обнаружено два самодельных взрывных устройства, оснащенных таймерами и детонаторами. Второе — у здания Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.