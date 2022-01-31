Войти
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
позиция
Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России
дружба народов
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В день штурма Капитолия террористы могли взорвать машину Камалы Харрис

350
В день штурма Капитолия террористы могли взорвать машину Камалы Харрис

Автомобиль, в котором находилась избранная вице-президент США Камала Харрис, в день штурма Капитолия 6 января 2021 года проехал в нескольких метрах от самодельного взрывного устройства, оставленного вблизи штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии, где Харрис находилась около двух часов, прежде чем бомба была обнаружена. Об этом со ссылкой на источники сообщил в понедельник телеканал CNN.

В материале отмечается, что ранее не поступало никакой информации о длительности пребывания Харрис в штаб-квартире демократов в тот день, равно как и о том, что ее жизнь, возможно, подвергалась опасности. Последнее, указывает телеканал, является еще одним свидетельством того, что в системе обеспечения безопасности «видных политиков» страны явно имеются серьезные недоработки. Следствием последних, в частности, стало вторжение участников акций протеста 6 января в здание Конгресса, откуда тогда едва успели эвакуировать американских законодателей, включая спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (от штата Калифорния).

О местонахождении 6 января на тот момент избранного вице-президента долго ничего не сообщалось. Лишь в начале этого месяца, то есть год спустя, стало известно, что в тот день ее автокортеж в районе 11:30 по местному времени проследовал в вашингтонскую штаб-квартиру демократов. Позднее появились слухи о том, что «кто-то важный» был эвакуирован из здания Национального комитета Демократической партии через пару минут после того, как вблизи него было обнаружено взрывное устройство. Согласно уточненным данным, полученным телеканалом от сотрудника охраны Капитолия, «важная персона» была эвакуирована в 13:14, через семь минут после того, как полиция приступила к расследованию сообщения об обнаружении бомбы. Упомянутой «персоной» в итоге оказалась Харрис.

В Белом доме, передает CNN, отказались как-либо комментировать это сообщение. В офисе вице-президента соответствующий запрос телеканала адресовали Секретной службе, обеспечивающей охрану первых лиц государства, а там сослались на невозможность «обсуждения методов и средств защиты», исходя из необходимости «обеспечения безопасности при проведении операционных мероприятий».

Всего же в тот день в центре Вашингтона было обнаружено два самодельных взрывных устройства, оснащенных таймерами и детонаторами. Второе — у здания Капитолия.

Читайте также: В торжествах по случаю юбилея Елизаветы II примут участие более 10 млн человек

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Капитолий, Камала Харрис
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 31 января 2022
Воскресенье, 30 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016