Третий полицейский покончил с собой после штурма Капитолия в США

В США покончил с собой третий полицейский, защищавший здание Капитолия во время его штурма сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа в январе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицейский департамент Вашингтона.

44-летний Гюнтер Хашида был найден дома мертвым 29 июля. У него осталась жена Ромелия и трое детей. Он работал в полиции с 2003 года.

До него счеты с жизнью свели полицейские Джеффри Смит и Говард Либенгуд, которые отдали службе 12 и 16 лет жизни соответственно. Мужчины также участвовали в защите Капитолия.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они хотели сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах. В участии в нападении обвиняют больше 500 человек. В июне был вынесен первый приговор — 49-летней Анне Морган-Ллойд назначили три года условно. В июле суд приговорил еще одного обвиняемого, жителя Флориды Пола Ходжкинса, к восьми месяцам тюрьмы.