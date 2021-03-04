Официально: в Украине началась третья волна коронавируса

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

К тому же, Украину снова могут закрыть на жесткий локдаун, если большее количество областей перейдет в «красную зону» карантина.

«Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет», — подчеркнул он.

Шмыгаль также допускает возможность четверной и пятой волн в будущем.

Напомним, в течение 3 марта, в Украине официально подтвердили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки 3 271 человека госпитализировали, а 2 752 — выписали из больницы.