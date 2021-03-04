Официально: в Украине началась третья волна коронавируса

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.
Он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.
К тому же, Украину снова могут закрыть на жесткий локдаун, если большее количество областей перейдет в «красную зону» карантина.
«Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет», — подчеркнул он.
Шмыгаль также допускает возможность четверной и пятой волн в будущем.
Напомним, в течение 3 марта, в Украине официально подтвердили 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки 3 271 человека госпитализировали, а 2 752 — выписали из больницы.
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