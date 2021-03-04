Шмыгаль озвучил ожидания власти от налоговой амнистии

Кабинет министров рассчитывает на привлечение миллиардов гривен за счет налоговой амнистии, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы ожидаем, что это будут большие объемы... Разные страны получали от таких акций от $500 тыс. до миллиардов и десятков миллиардов долларов, которые возвращались в „белый оборот“. Хотелось бы, чтобы это были в миллиарды в гривнах хотя бы», — сказал премьер в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы ожидаем поддержки этого законопроекта, реализации его в этом году», — отметил Шмыгаль.

При этом глава правительства отметил, что правительство все еще обсуждает возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал (ННВК).

«Мы работаем над расчетами и возможностью рассмотрения введения ННВК. Как только будет наработан компромиссный вариант, концепция будет представлена широкому обсуждению», — пояснил премьер-министр.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии — законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 — с поправками в Уголовный кодекс и другие законы. Законопроекты предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на единоразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей.