Украинцы сейчас могут поехать отдыхать в пять стран

Сегодня украинцы могут поехать на отдых в Болгарию, Турцию, Египет, Черногорию, Хорватию, однако в Болгарии и Хорватии надо подтвердить отсутствие короновируса справкой о тесте, а тех, кто возвращается из Черногории, ждет в Украине 14-дневная самоизоляция.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

«Куда могут улететь украинцы на отдых на сегодняшний день? Болгария — при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия; Турция, Египет — въезд и возвращение без ограничений; Черногория — 14-дневная самоизоляция по прибытии в Украину», — написал Криклий.

Также, по информации министра, можно отдыхать и в Хорватии, но при въезде туда обязателен отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов.

Криклий напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом прямо в аэропорту, поскольку в «Борисполе», Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования.

Кроме того, министр подчеркнул, что данные о возможности въезда меняются ежедневно в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверять информацию.

Как сообщалось, в Украине 5 июня возобновились внутренние авиаперевозки, а 15 июня — международные, которые были приостановлены с марта из-за эпидемии коронавируса.

По состоянию на 29 июля в Украине лабораторно подтверждены 67 597 случаев COVID-19 ,за последние сутки зафиксировано 1022 новых случая.