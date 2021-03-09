Сын Лукашенко останется главой Олимпийского комитета Беларуси несмотря на непризнание МОК

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси считает необоснованным решение Международного олимпийского комитета не признавать Виктора Лукашенко новым президентом организации. Об этом сообщается на официальном сайте НОК.

В организации отмечают, что выборы нового президента прошли в соответствии со всеми правилами. Там также обвинили МОК в нарушении принципа «спорт вне политики». «Действия МОК не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике «двойных стандартов», — говорится в заявлении.

В олимпийском комитете отдельно отметили, что все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к Олимпийским играм и находятся в равных условиях. А отбор в национальные сборные страны будет производиться исключительно по спортивным принципам.

Ранее МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом олимпийского комитета Беларуси из-за того, что Минск, по мнению МОК, не смог полностью «обеспечить защиту прав спортсменов», а также «защитить их от дискриминации или давления».

На посту главы НОК Виктор Лукашенко сменил своего отца 26 февраля и стал третьим президентом НОК Беларуси в истории.