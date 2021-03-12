Румыния также приостановила прививки вакциной AstraZeneca

Власти Румынии временно приостановили вакцинацию населения одной партией вакцины AstraZeneca в качестве меры предупреждения до завершения исследований после смерти двух вакцинированных в Италии.

Об этом сообщает Reuters.

В Румынии заявили, что в начале февраля страна получила 81 600 доз вакцины, из них уже использовано 77 049 доз.

Ранее в четверг органы здравоохранения Дании, Норвегии и Исландии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных людей и летальном случае в Австрии, который сейчас расследуется местными органами.

В то же время румынские чиновники заявили, что страна не получала дозы из партии, использование которой было приостановлено в Дании и других странах.

Отмечается, что всего более 1,1 миллиона румын из 20-миллионного населения страны получили как минимум одну дозу вакцины от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Около 5 миллионов европейцев уже получили вакцину AstraZeneca, из них в 30 случаях сообщили об образовании тромбов после прививки.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в четверг, что нет никаких признаков того, что прививка AstraZeneca вызывает образование тромбов, добавив, что ее «преимущества по-прежнему перевешивают риски».

В компании AstraZeneca также отметили, что безопасность препарата широко изучалась в ходе клинических испытаний.