Facebook создал конкурента Clubhouse

Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который станет конкурентом приложения Clubhouse — пока что им можно воспользоваться только в США.
Об этом сообщает The Verge.
Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно как с iOS, так и с Android.
Максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.
Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирования видео — эта опция есть в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того, приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется к комнате.
Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.
Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный мини-плеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.
Facebook — не первая компания, которая на волне популярности Clubhouse начала разрабатывать собственные аудиокимнаты. Так, накануне свой аналог Greenroom выпустил Spotify, более полугода назад Twitter запустил Spaces. Свои приложения представили и Reddit с Discord.
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