Clubhouse запустила приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android.
Об этом говорится в заявлении Clubhouse.
Ранее это приложение было доступно исключительно для iOS.
Теперь приложение Clubhouse доступно для пользователей Android в США, а впоследствии соцсеть запустит его в остальных англоязычных странах.
Пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play.
«Наш план на несколько ближайших недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить проблемы, которые мы увидим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе», — заявили в компании.
Напомним, что социальная сеть Facebook планирует в ближайшие несколько месяцев запустить ряд звуковых сервисов, в том числе Live Audio Rooms — аналог популярного приложения аудиочатов Clubhouse.
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