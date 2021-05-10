Clubhouse запустила приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android.

Об этом говорится в заявлении Clubhouse.

Ранее это приложение было доступно исключительно для iOS.

Теперь приложение Clubhouse доступно для пользователей Android в США, а впоследствии соцсеть запустит его в остальных англоязычных странах.

Пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play.

«Наш план на несколько ближайших недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить проблемы, которые мы увидим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе», — заявили в компании.

Напомним, что социальная сеть Facebook планирует в ближайшие несколько месяцев запустить ряд звуковых сервисов, в том числе Live Audio Rooms — аналог популярного приложения аудиочатов Clubhouse.