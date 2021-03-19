Церемония вручения «Оскара» пройдет в очном формате

Приглашенные на церемонию вручения премии «Оскар» не смогут участвовать в ней по видеосвязи, сообщил Reuters со ссылкой на письмо организаторов.
«Мы приложим все усилия, чтобы организовать безопасный и приятный вечер как для всех вас лично, так и для миллионов любителей кино по всему миру, и чувствуем, что виртуальный аспект умалит эти усилия», — говорится в письме.
Из-за пандемии коронавируса вручение премии «Оскар» перенесли на 25 апреля. Церемония будет проходить сразу в двух местах — в театре «Долби» на Голливудском бульваре, а также на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса Union Station, где во внутреннем дворе соберутся номинанты и гости.
«Конечно, вашей первой мыслью будет: можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно», — заявили организаторы церемонии. По их словам, все приглашенные будут протестированы на COVID-19.
За награду в категории «Лучший фильм» поборются следующие картины:
Читайте также: Госдеп США призвал участников «Северного потока – 2» покинуть проект, если они не хотят попасть под санкции
В категории «Лучший актер» номинированы Энтони Хопкинс, Риз Ахмед, Гари Олдман, Стивен Ян, а также Чедвик Боузман («42», «Маршалл», также известен по роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel), который умер в августе 2020 года от рака. В начале марта актера посмертно удостоили премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза».
За премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» поборются Кэри Маллиган, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Андра Дэй и Виола Дэвис.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016