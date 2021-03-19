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Церемония вручения «Оскара» пройдет в очном формате

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Церемония вручения «Оскара» пройдет в очном формате

Приглашенные на церемонию вручения премии «Оскар» не смогут участвовать в ней по видеосвязи, сообщил Reuters со ссылкой на письмо организаторов.

«Мы приложим все усилия, чтобы организовать безопасный и приятный вечер как для всех вас лично, так и для миллионов любителей кино по всему миру, и чувствуем, что виртуальный аспект умалит эти усилия», — говорится в письме.

Из-за пандемии коронавируса вручение премии «Оскар» перенесли на 25 апреля. Церемония будет проходить сразу в двух местах — в театре «Долби» на Голливудском бульваре, а также на центральном железнодорожном вокзале Лос-Анджелеса Union Station, где во внутреннем дворе соберутся номинанты и гости.

«Конечно, вашей первой мыслью будет: можно ли это сделать безопасно? Ответ: да, можно», — заявили организаторы церемонии. По их словам, все приглашенные будут протестированы на COVID-19.

За награду в категории «Лучший фильм» поборются следующие картины:

  • «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. В сентябре 2020 года этот фильм получил «Золотого льва», высшую награду Венецианского кинофестиваля;
  • драма Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман;
  • черно-белый фильм режиссера Дэвида Финчера «Манк» о Германе Манкевиче и его работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн». Главную роль в картине сыграл Гари Олдман;
  • «Иуда и черный мессия» — биографическая драма о предательстве информатора ФБР главы иллинойсского отделения партии «Черные пантеры» в Чикаго в конце 1960-х;
  • драма «Минари» о семье эмигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х;
  • триллер «Девушка, подающая надежды», где главная героиня (Кэри Маллиган) хочет отомстить за изнасилованную подругу;
  • фильм «Звук металла» о метал-барабанщике, который теряет слух и вынужден по-новому выстраивать свою жизнь;
  • судебная драма «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина о деле группе протестующих против войны во Вьетнаме, которых обвинили в заговоре о пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на съезде Демократической партии в 1968 году в Чикаго.

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В категории «Лучший актер» номинированы Энтони Хопкинс, Риз Ахмед, Гари Олдман, Стивен Ян, а также Чедвик Боузман («42», «Маршалл», также известен по роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel), который умер в августе 2020 года от рака. В начале марта актера посмертно удостоили премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в фильме «Ма Рейни: мать блюза».

За премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» поборются Кэри Маллиган, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Андра Дэй и Виола Дэвис.

Оскар
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