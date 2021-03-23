Малюська рассказал, сколько заработал на платных камерах в СИЗО

Платные камеры в украинских следственных изоляторах принесли государственному бюджету уже 3 млн грн, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
«Сегодня имеем хорошую новость: 3 000 000 (именно так, три миллиона) гривен принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах», — написал Малюська в Facebook во вторник.
Он отметил, что за эти деньги уже удалось отремонтировать 39 бесплатных камер на 280 мест в изоляторах Киева, Одессы, Хмельницкого, Николаева и других городов.
При этом, министр уточнил, что сейчас в 26 украинских СИЗО работает 36 платных камер.
Как сообщалось, 8 мая 2020 года Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.
Позже чиновник заявил, что первым справился Киевский изолятор — там заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц".
По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.
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