У Кличко уже заработали почти 100 тысяч на штрафах за нарушение карантина

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
«На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, — безответственны и по отношению к себе, и к окружающим. И поэтому пусть платят», — сказал Кличко.
Он отметил, что только от соблюдения карантина будет зависеть то, как скоро его ослабят.
Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.
Напомним, что с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.
Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.
Нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.
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