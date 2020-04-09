У Кличко уже заработали почти 100 тысяч на штрафах за нарушение карантина

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«На сегодня полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, — безответственны и по отношению к себе, и к окружающим. И поэтому пусть платят», — сказал Кличко.

Он отметил, что только от соблюдения карантина будет зависеть то, как скоро его ослабят.

Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Напомним, что с 6 апреля в Украине усилены ограничительные меры: нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок.

Нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус.