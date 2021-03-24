Вклады украинцев в банках выросли за месяц на 6 миллиардов гривен

Общая сумма вкладов физических лиц, в том числе предпринимателей в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов в начале марта составила 609,17 млрд грн. Это на 6,13 млрд грн больше, чем в начале февраля (603,04 млрд грн). Об этом пишет liga.net со ссылкой на Фонд.

Из общей суммы вкладов физических лиц в начале марта вклады в нацвалюте составляли 359,30 млрд грн (+5,95 млрд грн в месяц), а в иностранной — 249,87 млрд грн (+0,18 млрд грн в месяц). То есть прирост гривневых вкладов за март был в 33 раза существенным, чем валютных.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 000 грн, поэтому полностью подпадают под гарантии Фонда. Их общая сумма — 236,77 млрд грн.

Доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков составляет 3,3%, а сумма их вкладов на 1 марта 2021 — 49,35 млрд грн (8,1% от общей суммы вкладов).

Напомним, что в 2020 году сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов выросла на 28,1% до 607,6 млрд грн. Доля гарантированной суммы при этом 39,3%.