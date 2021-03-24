В Украине 1,8 млн человек без работы, менее трети из них имеют официальный статус

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. При этом количество безработного населения Украины составило по 1,8 млн человек, свидетельствуют результаты исследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.
По данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,3 %.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале — 8,5%, во втором квартале — 9,8%, в третьем квартале — 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет — 10,1% (в первом квартале — 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале — 9,5%).
При этом, как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют официальный статус безработного.
Из них 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице.
В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысячи вакансий.
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