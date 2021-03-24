Войти
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
жкх
Тариф на электроэнергию с 1 апреля решили не менять
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»
официально
Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

В Украине 1,8 млн человек без работы, менее трети из них имеют официальный статус

286
В Украине 1,8 млн человек без работы, менее трети из них имеют официальный статус

Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек. При этом количество безработного населения Украины составило по 1,8 млн человек, свидетельствуют результаты исследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 55,3 %.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале — 8,5%, во втором квартале — 9,8%, в третьем квартале — 9,5%), а среди лиц в возрасте 15-70 лет — 10,1% (в первом квартале — 8,6%, во втором квартале 9,9%, в третьем квартале — 9,5%).

Читайте также: Rozetka создает собственную платежную систему

При этом, как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, по состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют официальный статус безработного.

Из них 420,7 тыс. человек получали пособие по безработице.

В базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тысячи вакансий.

безработица
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016