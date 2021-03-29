Мининфраструктуры хочет запустить туристические маршруты Киев-Канев и Киев-Чернобыль по Днепру

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым развивать туристические маршруты по речным путям страны, в частности маршрута из Киева в Канев и Чернобыль.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-совещания по поводу развития речного туризма в Украине, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

«Старт реформы внутренних водных путей остается одним из основных приоритетов работы Мининфраструктуры на этот год. Восстановление внутренних водных путей — это не только об увеличении грузопотока на реке, но и о развитии пассажирских речных перевозок. Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать», — цитирует пресс-служба Криклия.

Участие в совещании также приняли: министр культуры Александр Ткаченко, глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, заместитель министра культуры Лариса Петасюк, и.о. директора ГП «Администрация речных портов» Александр Козловский, другие представители Мининфраструктуры и Минкульта.

Отмечается, что в ходе мероприятия они обсудили возможность запуска туристических маршрутов Киев-Канев и Киев-Чернобыль по реке.

По словам Криклия, ведомство в настоящее время продолжает работу над разработкой и принятием около 50 подзаконных актов, необходимых для нормального функционирования внутренних водных путей после вступления в силу закона «О внутреннем водном транспорте». Кроме того, сейчас разрабатывается Стратегия развития внутреннего водного транспорта, в плане мероприятий которой будут предусмотрены меры по развитию пассажирских перевозок.

«На время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы мощности Днепра использовались не на 10%, как сейчас, а на полную, как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь «из варяг в греки», — подчеркнул министр инфраструктуры

Как сообщалось, 3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект 1182-1-д «О внутреннем водном транспорте», который дает старт реформе речных перевозок в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов.