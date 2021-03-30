Рада проголосовала в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 5153 с поправками в Налоговый кодекс о добровольном декларировании активов физических лиц с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.
Как передает «Интерфакс-Украина», документ поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Помимо этого, парламент принял в первом чтении законопроекты № 5355 и № 5356 из пакета проектов закона о налоговой амнистии.
Пакетом президентских законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты №№ 5153-5156) предлагается уплата сбора с денежной стоимости задекларированных активов по следующим ставкам: 5% — общая ставка, 9% — в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% — по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года до подачи декларации.
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