Берлин прекращает прививать пожилых пациентов вакциной AstraZeneca

Власти Берлина прекращают прививать пациентов старше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca, сообщила сенатор по вопросам здравоохранения федеральной земли Дилек Калайчи во вторник.

По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке. Калайчи сослалась на новые данные о возможных побочных эффектах препарата.

Ранее о приостановке вакцинации препаратом женщин старше 55 лет сообщил ряд берлинских клиник.

«Несмотря на то, что в Charite не было зафиксировано осложнений после прививок AstraZeneca, клиника будет действовать превентивно и дождется заключительной оценки», — сказано в сообщении берлинской университетской клиники Charite, крупнейшего больничного комплекса в городе.

Помимо Charite, где работает 19 тыс. чел., от препарата отказались клиники больничной сети Vivantes со штатом в 17 тыс. чел. По информации издания Tagesspiegel, в Charite от коронавируса привито две трети сотрудников, из этого числа 70% получили вакцину AstraZeneca.

Решение принято на фоне массового отказа от использования вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca, — Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

30 марта использование англо-шведской вакцины для людей в возрасте до 55 лет приостановили власти Канады из-за риска образования тромбов.