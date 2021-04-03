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Байден отменил часть санкций Трампа против Международного уголовного суда

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Байден отменил часть санкций Трампа против Международного уголовного суда

Администрация Джо Байдена отменила санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В заявлении от имени госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что Байден одобрил аннулирование президентского указа, который предусматривает применение упомянутых рестрикций. «В результате были сняты санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и начальника отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Госдеп отменил визовые ограничения для персонала МУС. «Эти решения отражают нашу оценку того, что принятые меры были неуместными и неэффективными», — сказал Блинкен.

Вместе с тем он подчеркнул, что США по-прежнему категорически не согласны с действиями МУС в отношении Афганистана и Палестины. В то же время госсекретарь счел более продуктивным пытаться вести диалог с судом по спорным вопросам, а не вводить санкции.

Трамп ввел санкции против МУС летом прошлого года. В подписанном им указе говорилось, что действия МУС угрожают суверенитету США, а также их союзников, которые не поддерживают Римский статут и не признают юрисдикцию МУС.

Комментируя решение Трампа, тогдашний глава Госдепа Майк Помпео заявил, что власти США не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой пародию на правосудие. В своем выступлении он использовал идиому kangaroo court (несправедливый суд. — Ред.).

До подписания указа Трампом газета Wall Street Journal писала, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника администрации США, что Вашингтон озабочен ростом активности России, которая пытается манипулировать судом и может оказать на него пагубное влияние.

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Международный уголовный суд создан на основе Римского статута, принятого в 1998 году, но официально начал свою работу с 1 июля 2002 года. Суд имеет статус независимой международной организации и не является частью ООН, его местом расположения считается Гаага (Нидерланды). В настоящее время юрисдикцию МУС признают 123 страны мира, подписавшие и ратифицировавшие Римский статут.

МУС, Джо Байден
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