В Украине второй день подряд коронавирусный антирекорд

За прошедшие сутки 2 апреля в Украине зафиксировали наибольшее количество новых больных коронавирусом с начала пандемии. Всего подтвердили 20 341 новый случай.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 809 детей и 473 медработника.
Всего 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5 186 человек. Умерли 396 человек. Выздоровели от COVID 9 166 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1 538), Одесской (1 521), Харьковской (1 470) и Днепропетровской (1 433) областях.
За сутки провели 128 492 тестирований на выявление инфекции (в частности методом ПЦР — 58 951, методом ИФА — 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46 457).
За все время пандемии в Украине заболел уже 1 731 971 человек, из них 1 342 536 выздоровели. Всего от коронавируса скончались 34 075 людей.
Напомним, предыдущий «рекорд» был установлен только 1 апреля. Тогда за сутки заболевания зафиксировали в 19 893 людей.
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