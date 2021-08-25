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Без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партером МУС,- Генпрокурор

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Без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партером МУС,- Генпрокурор

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вновь подчеркивает необходимость ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), в том числе, для полноценного отстаивания национальных интересов по заявлениям о преступлениях РФ в Крыму.

В авторской колонке интернет-издания «Украинская правда» генпрокурор написала, что вопрос деоккупации Крыма теперь стопроцентно находится в международной повестке дня. «Наши партнеры искренне осуждают действия агрессора, поддерживают нас на гуманитарном, дипломатическом и юридическом фронтах», — написала Венедиктова.

Генпрокурор напомнила, что в МУС уж направлено 12 информационных сообщений с доказательствами нарушения РФ международного гуманитарного права в Крыму.

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По словам Венедиктовой, работа по документированию международных преступлений уже дает результат — в минувшем году Офис МУС принял решение о заверении предварительного изучения ситуации, и есть основания считать, что в контексте оккупации Крыма был совершен ряд военных преступлений: умышленные убийства, пытки, посягательство на человеческое достоинство, незаконное лишение свободы, незаконное перемещение, захват имущества. Также получены основания для квалификации преступлений против человечности.

«Офис прокурора Международного уголовного суда четко квалифицировал ситуацию вокруг Автономной республики Крым и города Севастополя как оккупацию со стороны РФ и признал наличие международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной», — отметила генпрокурор. При этом она указала, что Украина ожидает от новоизбранного прокурора МУС следующего шага — «обращения в досудебную палату МУС о начале полноценного расследования».

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Вместе с тем, Венедиктова подчеркнула: «Ждать чего-то как равноправный партнер от МУС пока мы не ратифицировали его Римский статут — не совсем справедливо».

По словам генпрокурора, Украина признала юрисдикцию МУС по вооруженному конфликту. «Однако, не являясь государством-участником Римского статута, наше государство, прежде всего, не выполняет свои обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС. Кроме того, это осложняет выполнение запросов суда и процесс обеспечения интересов потерпевших», — указала Венедиктова.

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Также она уточнила, что без ратификации Римского статута Украина лишается возможности участия в заседаниях Ассамблеи государств-участников, выдвижения своих кандидатур судьи или прокурора, предоставления предложений изменений в Статут и других внутренних документов судов.

Венедиктова отметила, что гражданское общество и эксперты, к примеру, инициируют дополнение Римского статута нормой, которая бы предусматривала ответственность за причинение ущерба окружающей среде во время вооруженного конфликта.

«Это аналог статьи „экоцид“ в Уголовном кодексе Украины. Такой нормы в настоящее время нет, в то время как РФ продолжает уничтожать наш уникальный полуостров-курорт и его окружающую среду», — добавила генпрокурор.

МУС, Римский статут, генпрокурор
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