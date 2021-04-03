Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 не превышен только в 3 областях Украины

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно индикаторным показателям для определения регионов с широким распространением COVID-19, по состоянию на 03.04.2021г. в 21 области Украины и г.Киеве уровень госпитализации больных три дня подряд превышает установленный показатель 60 человек на 100 тыс. населения.

Так, уровень госпитализаций превышен в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 20 341 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 9 166 человек, умерли 396 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.