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Зеленский предлагает Катару банки, отели и «Киевскую окружную»

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Зеленский предлагает Катару банки, отели и «Киевскую окружную»

Представители финансового сектора Катара заинтересованы во вхождении на банковский рынок Украины, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Катар, сообщает пресс-служба главы государства.

«Катар заинтересован выйти на банковский рынок Украины. Мы также заинтересованы и предложили позиции. Они выбирают», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Также, по словам Зеленского, «Катар заинтересован в инвестировании строительства украинских отелей в Киеве, Херсоне и Одессе, а также в инвестировании возведения окружной дороги вокруг Киева».

«Мы пригласили их (Катар — Ред.) в инфраструктуру, потому что сегодня мы выбираем партнёров, с кем строить окружную вокруг Киева. Хочется построить ее фундаментальной, большой — там 200 километров, с мостами. Это очень дорогостоящая работа, около 3 млрд. дол., потому одной Украине это сложно будет сделать. Они также в этом заинтересованы», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как отметил президент Украины, «в ходе встречи речь шла относительно катарских инвестиций в строительство метро и железнодорожных путей в Украине».

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Зеленский также сообщил о том, что уже в конце лета ожидает специалистов из Катара для оценки украинских грузовых и пассажирских авиаперевозок«.

«Готовимся к открытию наших государственных авиалиний, нашего государственного авиаперевозчика. И я общаюсь с некоторыми странами-партнерами, кого из них взять с опытом и с современным менеджментом. В том числе общаюсь с Катаром, потому что „Qatar Airways“ очень хороший опыт», — подытожил президент Украины.

Катар, Владимир Зеленский
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