Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе за сутки

За минувшие сутки понедельника, 5 апреля, на Донбассе погибло двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, зафиксировано 7 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня... Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

Украинские военные уточнили, что прицельный обстрел позиций противником из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов производился в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», возле Авдеевки, Лебединского и Водяного, на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи ЗОЛОТОЕ-4 российские наемники обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки — из стрелкового оружия.

«На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь», — подчеркнули в штабе.

«По состоянию на 7:00 утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — констатировали украинские военные.